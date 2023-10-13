В России создадут новый самолет для замены Ан-26 и Ан-72 – СМИ

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

На замену самолетам Ан-26 и Ан-72, которые находятся в парке российской армии, произведут новый легкий военно-транспортный самолет Ил-212 с турбореактивными двигателями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его информации, проект Ил-112В изменят и по-новому назовут – Ил-212. Также он подчеркнул, что обновленному воздушному судну оставят бортовое оборудование и авионику, а также фюзеляж. Но при этом борт получит турбореактивные двигатели ПД-8 вместо турбовинтовых ТВ-117С.

"Соответственно, будут переработаны крыло самолета и шасси, установлены новые топливная и гидросистема", – добавил специалист.

Как сообщил собеседник агентства, турбореактивные двигатели сделают над крылом, как было у Ан-72. Это необходимо для того, чтобы обеспечить эксплуатацию Ил-212 с неподготовленных полос и грунтовых аэродромов, поскольку высоко поднятые воздухозаборники двигателей не дают попадать внутрь мусору с земли.

Однако, по словам эксперта, показатели дальности, грузоподъемности и габаритов кабины еще прорабатываются, поэтому "пока только можно сказать, что Ил-212 будет иметь большую грузоподъемность благодаря более мощным двигателям".

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время рабочей поездки в Ульяновск проверил выполнение гособоронзаказа на заводе "Авиастар", а также проинспектировал выпуск самолетов Ил-76МД-90А и ремонт Ан-124-100. По его словам, запланированные к сдаче в этом году самолеты будут переданы в ВС РФ в установленные контрактом сроки. Руководитель ОАК в цехе ремонта и сервисного обслуживания самолетов рассказал Шойгу о запланированных мероприятиях на самолетах Ан-124-100 "Руслан".

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии в Ульяновске