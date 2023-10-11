Шойгу заявил, что найдено решение по замене Ан-26 и Ан-72

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время рабочей поездки в Ульяновск проверил выполнение гособоронзаказа на заводе "Авиастар", а также проинспектировал выпуск самолетов Ил-76МД-90А и ремонт Ан-124-100. Об этом сообщили оборонном ведомстве.

Завод "Авиастар" входит в состав госкорпорации "Ростех", уточнили в министерстве. Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь доложил министру, что 11 октября в производстве завода в разных степенях готовности находятся самолеты Ил-76МД-90А. Они были предусмотрены производственной программой этого года, уточнили в Минобороны.

По его словам, запланированные к сдаче в этом году самолеты будут переданы в ВС РФ в установленные контрактом сроки. Руководитель ОАК в цехе ремонта и сервисного обслуживания самолетов рассказал Шойгу о запланированных мероприятиях на самолетах Ан-124-100 "Руслан".

Во время разговора министр уточнил тип двигателей, которые сотрудники намерены устанавливать на перспективные модели тяжелых транспортных самолетов, а также при проведении ремонта и модернизации Ан-124-100. Командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов ответил, что в настоящее время есть два варианта комплектации – либо модернизированный Д-18Т, либо ПД-35.

Вместе с этим Шойгу по итогам работы на предприятии организовал рабочее совещание с руководством ОАК и профильных центральных органов военного управления. В ходе него глава МО подчеркнул, что с учетом спецоперации загруженность военно-транспортной авиации превысила соответствующие показатели во времена СССР почти в два раза. На этом фоне ее парк необходимо расширить за счет новых самолетов Ил-76МД-90А, подчеркнул министр.



В ходе собрания глава Минобороны подчеркнул, что нагрузка продолжает расти. Из-за этого, продолжил Шойгу, следует поддерживать в рабочем состоянии тот парк, который в настоящее время есть у РФ.

"Во-вторых, надо этот парк увеличивать за счет получения новых машин, которые являются последней модификацией Ил-76, которые мы сегодня посмотрели и которые уже есть в боевом составе у нас. Они, конечно, показывают прекрасные боевые характеристики, но и там есть возможности для продолжения совершенствования этих машин, для увеличения их дальности, грузоподъемности", – заключил он.

Днем ранее Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" в Ульяновске. Он проинспектировал цеха по производству зенитных ракетных комплексов (ЗРК) средней дальности "Бук-М3.

Шойгу заявил, что для всех группировок ВС РФ в зоне СВО созданы резервные полки