Шойгу проверил организацию подготовки подразделений "БАРС" на полигонах ЮВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки подразделений "БАРС" на полигонах Южного военного округа (ЮВО), заявили в Минобороны РФ.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих по контракту и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа", – заявили в военном ведомстве.

В свою очередь, начальник управления боевой подготовки ЮВО доложил министру, что подготовка контрактников и добровольцев осуществляется по тактико-специальной, огневой, медицинской, инженерной подготовке. Кроме того, военнослужащие проходят программы по подготовке операторов БПЛА, механиков-водителей и других военно-учетных специальностей.

В Минобороны добавили, что занятия военнослужащих проходят на полигонах под руководством офицеров, у которые есть боевой опыт в СВО.

В конце сентября Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области. Глава Минобороны вместе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым проинспектировал рабочие цеха, ознакомился с технологическим процессом сборки высокоточных средств поражения.

До этого министр посетил Приморский край, где проверил выполнение гособоронзаказа на дальневосточном заводе "Звезда". Также он побывал на заводе "Прогресс", которые занимается производством вертолетов Ка-52М.

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях Приморского края