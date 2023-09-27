27 сентября, 16:09Безопасность
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе ОПК в Подмосковье
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на предприятии ОПК, расположенном в Подмосковье. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.
"Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области", – поделились в МО.
Министр совместно с губернатором региона Андреем Воробьевым проверил производственные цеха, а также посмотрел на технологический процесс сборки высокоточных средств поражения.
15 сентября российский министр прибыл в Приморский край с рабочим визитом. В ходе поездки он посетил дальневосточный завод "Звезда", где проверил выполнение государственного оборонного заказа.
После этого Шойгу отправился на завод "Прогресс". Производство выпускает боевые вертолеты Ка-52М. Глава МО осмотрел цеха и провел совещание с руководством предприятия.
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях Приморского края
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