Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе ОПК в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на предприятии ОПК, расположенном в Подмосковье. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

"Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области", – поделились в МО.

Министр совместно с губернатором региона Андреем Воробьевым проверил производственные цеха, а также посмотрел на технологический процесс сборки высокоточных средств поражения.

15 сентября российский министр прибыл в Приморский край с рабочим визитом. В ходе поездки он посетил дальневосточный завод "Звезда", где проверил выполнение государственного оборонного заказа.

После этого Шойгу отправился на завод "Прогресс". Производство выпускает боевые вертолеты Ка-52М. Глава МО осмотрел цеха и провел совещание с руководством предприятия.

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях Приморского края