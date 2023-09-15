Премьер-министр Японии выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Японии Фумио Кисида готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в любое время и без предварительных условий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря кабмина Японии Хирокадзу Мацуно.

Он добавил, что Кисида продолжает доносить до КНДР свою готовность решить все вопросы в японско-северокорейских отношениях, чтобы открыть дверь в новую эпоху двусторонних отношений.

В последние месяцы Северная Корея довольно часто производит запуски ракет в сторону Японского моря. Один из последних таких запусков произошел в ночь на 13 сентября.

В марте этого года власти Японии ввели дополнительные санкции против КНДР в ответ на регулярные ракетные запуски. Ограничительные меры коснулись трех граждан Северной Кореи, которые, по мнению японских властей, причастны к ядерным и ракетным разработкам.