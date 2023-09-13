КНДР выпустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

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Северная Корея произвела запуск двух, предположительно, баллистических ракет в сторону Японского моря. Об этом сообщает береговая охрана Японии со ссылкой на данные Минобороны.

Уточняется, что на данный момент ракеты, скорее всего, уже упали вне исключительной экономической зоны Японии. Местным судам порекомендовали в случае обнаружения обломков ракет не приближаться к ним.

Ранее КНДР спустила на воду новую подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием. Подлодка получила название "Герой Ким Гун Ок", ее передадут подводному дивизиону при Восточноморском флоте ВМС КНА.

До этого КНДР провела военные учения по нанесению ударов тактическим ядерным оружием с имитацией уничтожения командных пунктов и аэродромов на территории Южной Кореи.