КНДР спустила на воду новую атомную подводную лодку – СМИ

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КНДР спустила на воду новую подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) Северной Кореи сообщает РИА Новости.

"При участии генерального секретаря ТПК, председателя государственных дел КНДР уважаемого товарища Ким Чен Ына 6 сентября прошла торжественная церемония спуска на воду подлодки", – указано в сообщении.

Подлодка получила название "Герой Ким Гун Ок", ее передадут подводному дивизиону при Восточноморском флоте ВМС КНА.

Ким Чен Ын отметил, что партии удалось добиться скачка в развитии корабельной промышленности страны и подчеркнул, что КНДР привержена непрерывной модернизации боевых сил и ядерного вооружения военно-морских сил страны.

Ранее посол КНДР заявил, что Пхеньян придерживается политики "ядерным оружием на ядерное оружие". Он заявил, что КНДР готова ответить на противоборство со стороны США в регионе и добавил, что корейский полуостров превращается сейчас в одну из самых горячих точек по причине враждебной политики Вашингтона.



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