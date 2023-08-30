30 августа, 19:23Политика
США могут ввести новые санкции против РФ и КНДР за военно-техническое сотрудничество
Фото: depositphotos/etienjones
Белый дом планирует ввести новые ограничения в отношении России и КНДР из-за якобы сотрудничества Москвы и Пхеньяна в военно-технической сфере. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирби.
По его словам, между РФ и КНДР значительно продвинулись переговоры по поставкам вооружений. США считают, что представители Москвы и Пхеньяна на регулярной основе обсуждают вероятные сделки в оборонной сфере.
Кирби добавил, что РФ якобы планирует получить от республики "сырье, которое поможет российскому оборонно-промышленному комплексу", а также "значительный объем" военных средств.
"Мы будем продолжать выявлять, раскрывать и пресекать попытки России приобрести военные средства у КНДР и у любого другого государства, готового поддержать ее войну на Украине", – заключил представитель американской администрации.
Ранее США включили в санкционный перечень российское ООО "Верус", объяснив это решение связью компании с Северной Кореей. Под ограничения также подпали компании Defense Engineering и Versor, зарегистрированные в Казахстане и Словакии.
В США признали, что экономика РФ показала свою прочность перед западными санкциями
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