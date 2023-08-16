Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против России

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Швейцария присоединилась к 11-му санкционному пакету Европейского союза, который был принят в связи с проведением спецоперации на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны.

"Федеральный совет утвердил новые меры в отношении России, переняв таким образом те из них, которые были недавно одобрены Европейским союзом в рамках 11-го пакета санкций", – указано в сообщении.

В июне швейцарские власти заявляли, что страна присоединится к санкциям, введенным против России Евросоюзом в рамках 11-го пакета.

Ранее Евросоюз продлил действие санкций против России еще на 6 месяцев, до 31 января 2024 года. Уточнялось, что речь идет о мерах против секторов экономики, введенных еще в 2014 году и расширенных в 2022-м.

В конце июня ЕС в рамках 11-го пакета санкций внес в списки 71 гражданина РФ и 33 российских компании. Ограничения в том числе были введены против глав Воронежской области, Краснодарского и Ставропольского края.

Под санкции попали омбудсмен ДНР Дарья Морозова, Игорь и Артем Чайка, военкоры Семен Пегов и Евгений Поддубный, замминистра обороны Татьяна Шевцова и участники рабочей группы по спецоперации на Украине, которые не были ранее включены в санкционные списки ЕС.

Также в черный список попали "ЧВК "Вагнер Центр", телеканал "Звезда", Международный расчетный банк и Центр международных расчетов, Российская группа компаний по кибербезопасности Positive Technologies.



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