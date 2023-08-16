В Германии признали, что экономика РФ преодолела санкции

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Российская экономика успешно справилась с санкционным давлением западных стран. Введенные ограничения не смогли обрушить ее. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на текст немецкого обозревателя Альбрехта Мейера в издании Tagesspiegel.

По его мнению, санкции Запада "ударили по экономике России не так сильно, как первоначально надеялись многие политики в ЕС и США". Внутренний валовой продукт РФ, считает эксперт, сможет вернуться на уровень, который был до спецоперации на Украине, в 2024 году.

Мейер добавил, что Берлину придется приложить много усилий для нахождения "болевой точки" российской экономики для новых рестрикций.

Ранее экономист Алексей Зубец заявил, что Запад не будет вводить новые санкционные меры против РФ. Это связано с тем, что все ограничения вводились, чтобы поддержать Киев. Однако ВСУ так и не показали хороших результатов в рамках боевых действий, объяснил он.

Европейский союз утвердил 11-й санкционный пакет против РФ 23 июня. В частности, ЕС полностью запретил поставлять нефть по северной ветке нефтепровода "Дружба" в Германию и Польшу.

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