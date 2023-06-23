Евросоюз утвердил 11-й пакет санкций против России

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Европейский союз утвердил одиннадцатый санкционный пакет против РФ, документ вводит в том числе механизм, позволяющий обходить России ограничения. Он позволит вводить санкции против третьих стран. Об этом сообщается в релизе на сайте Еврокомиссии.

Согласно документу, ЕС полностью запретил поставлять нефть по северной ветке нефтепровода "Дружба" в Германию и Польшу, а также запретил въезд на свою территорию прицепов и полуприцепов из РФ. Кроме того, ЕС расширил запрет на экспорт в Россию автомобилей класса люкс, а также на все электро- и гибридные автомобили, в том числе бывшие в употреблении.

"Временное исключение, предоставленное Германии и Польше для поставок сырой нефти из России по северному участку нефтепровода "Дружба", прекратит свое действие. Однако нефть, происходящая из Казахстана или другой третьей страны, сможет продолжать следовать транзитом через Россию и импортироваться в ЕС по нефтепроводу "Дружба", – указано в сообщении.

Ограничения были введены против танкеров, которые перегружали российскую нефть с других судов.

Под санкции в том числе подпал ряд российских телеканалов и изданий, среди них – "Царьград", RT Balkan, Oriental review, New Eastern outlook, "Катехона".

"ЕС и его страны-участницы приняли решение о приостановке действия лицензий еще пяти средств массовой информации: RT Balkan, Oriental Review, "Царьград", New Eastern Outlook, "Катехон", – отмечается в сообщении.

В списке в том числе оказались 87 компаний, которые поддерживают Россию, среди них есть предприятия из Армении, Ирана, Китая, ОАЭ, Сирии и Узбекистана.

Ранее министерство иностранных дел Эстонии сообщало, что одиннадцатый санкционный пакет против РФ вступил в силу.

Глава ведомства Маргус Цахкна отметил, что Эстония и ЕС продолжат работу над эффективностью вводимых ограничений, они должны касаться тех секторов России, из которых она получает наибольшую поддержку.

В список попали около 1 800 физических и юридических лиц. Кроме того, санкции будут распространены и на товары авиации и дорожный транспорт.



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