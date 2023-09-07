В КНДР заявили, что придерживаются политики "ядерным оружием на ядерное оружие"

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КНДР придерживается политики "ядерным оружием на ядерное оружие". Об этом сообщил посол КНДР, передает ТАСС.

Кроме того, он отметил, что КНДР готова ответить на противоборство со стороны США в регионе. Помимо этого, он также добавил, что корейский полуостров превращается сейчас в одну из самых горячих точек по причине враждебной политики США по отношению к Пхеньяну.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена развивать отношения с КНДР без оглядки на мнение других стран. По его словам, Северная Корея – сосед России и Москва дорожит отношениями с Пхеньяном.

До этого сообщалось, что Белый дом планирует ввести новые ограничения в отношении России и КНДР из-за якобы сотрудничества Москвы и Пхеньяна в военно-технической сфере.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирби, между РФ и КНДР значительно продвинулись переговоры по поставкам вооружений.

Кирби добавил, что РФ якобы планирует получить от республики "сырье, которое поможет российскому оборонно-промышленному комплексу", а также "значительный объем" военных средств.