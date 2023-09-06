Нарышкин назвал США самым опасным оппонентом России

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После распада СССР Россия без каких-либо оснований называла США своим партнером, но на сегодняшний день Соединенные Штаты стали самым опасным оппонентом РФ, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"После распада СССР главный противник, безосновательно именовавшийся в России партнером, снова возглавил ползучий поход всех разношерстых гиен мира против России", – цитирует Нарышкина журнал "Национальная оборона".

После этого НАТО решило разместиться у границ РФ. США начали инициировать развал экономики, науки, вооруженных сил и культуры России, добавил он.

"Произошел отрыв и переформатирование ранее дружественных советских республик, дискредитировались российские политические институты, шла оголтелая русофобская пропаганда", – напомнил Нарышкин.

По его словам, со временем Россия смогла укрепить свои позиции, но на данный момент США до сих пор остаются опасным и непримиримым геополитическим оппонентом России.

Глава СВР РФ предположил, что Соединенные Штаты совместно со своими союзниками стали одними из участников конфликта на Украине исходя из своих прогнозов. Они якобы предполагали, что российская экономика разрушится из-за западных санкций, однако Запад не смог верно оценить потенциал РФ.

"В начале 2022 года мне доводилось, в частности, знакомиться с совершенно фантастическими прогнозами, вплоть до краха российской экономики в считаные месяцы в условиях ужесточающихся санкций. И на этом шатком основании США и их союзники принимали решение о вмешательстве в украинский конфликт!" – подчеркнул он.

Запад забыл о заветах своих стратегов, которые на протяжении многих веков сталкивались с РФ в попытках одержать победу, однако им это так и не удалось, резюмировал Нарышкин.

Ранее пресс-служба СВР РФ со ссылкой на Нарышкина сообщала, что Госдепартамент США разослал по национальным телеком-холдингам указания, согласно которым они должны внедрять идею о борьбе с властью в России. Сотрудники спецслужбы предположили, что власти США намереваются вовлечь россиян в противостояние с правительством и даже довести их до попытки вооруженного мятежа.



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