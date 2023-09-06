В Госдепе США заявили, что потребуют от КНДР не сотрудничать с Россией в сфере обороны

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США продолжат убеждать КНДР отказаться от планов поставок вооружений России. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что в Вашингтоне наблюдают подвижки во взаимодействии РФ и КНДР по оборонной линии.

"Наш анализ показывает, что переговоры КНДР и России об оборонной поддержке сейчас продвигаются... Но мы продолжим искать возможности для того, чтобы убедить северокорейцев не предпринимать эти шаги", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о вероятном визите в Росиию северокорейского лидера Ким Чен Ына в сентябре 2023 года.

По данным The New York Times, председатель КНДР может встретится с президентом РФ Владимиром Путиным во Владивостоке в середине этого месяца. При этом в Кремле не подтвердили вероятную встречу Путина с Ким Чен Ыном.

На эту информацию отреагировали в Белом доме. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности администрации США Эйдриенн Уотсон выразила надежду, что Пхеньян не будет проводить с Москвой консультации о военно-техническом сотрудничестве.

В Кремле не подтвердили сообщения о скорой встрече Путина с Ким Чен Ыном