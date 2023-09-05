В Кремле не подтвердили сообщения о скорой встрече Путина с Ким Чен Ыном

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил сообщения о вероятной встрече Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном на Восточном экономическом форуме.

"Нет, не можем (подтвердить. – Прим. ред.). У нас нечего сказать вам по этой теме", – ответил он на вопрос представителя СМИ.

VIII Восточный экономический форум пройдет 10–13 сентября во Владивостоке. Его организуют на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Днем ранее в прессе появилась информация о вероятном визите северокорейского лидера Ким Чен Ына в сентябре 2023 года. По данным СМИ, председатель КНДР встретится с Путиным в России в середине этого месяца.

На эту информацию отреагировали в Белом доме. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) американской администрации Эйдриенн Уотсон выразила надежду, что Пхеньян не будет проводить с Москвой консультации о военно-техническом сотрудничестве.