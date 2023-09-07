Россия удвоила состав посольства в Северной Корее

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В посольство России в Пхеньяне в рамках кадровой ротации прибыли 20 новых сотрудников, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дипмиссию в КНДР.

Новые сотрудники прилетели в пхеньянский международный аэропорт Сунан впервые после 2019 года.

"Долгие месяцы и годы, пока здесь продолжалась тотальная ковидная изоляция, мы только и делали, что кого-то провожали", – сообщили в ведомстве.

Весь последний год на службе посольства оставались 18 человек.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия намерена развивать отношения с КНДР без оглядки на мнение других стран. По его словам, Северная Корея – сосед России и Москва дорожит отношениями с Пхеньяном.

Белый дом планирует ввести новые ограничения в отношении России и КНДР из-за якобы сотрудничества Москвы и Пхеньяна в военно-технической сфере.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирби, между РФ и КНДР значительно продвинулись переговоры по поставкам вооружений.

Кирби добавил, что РФ якобы планирует получить от республики "сырье, которое поможет российскому оборонно-промышленному комплексу", а также "значительный объем" военных средств.

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