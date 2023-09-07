07 сентября, 15:14Политика
Россия удвоила состав посольства в Северной Корее
Фото: 123RF/sezerozger
В посольство России в Пхеньяне в рамках кадровой ротации прибыли 20 новых сотрудников, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дипмиссию в КНДР.
Новые сотрудники прилетели в пхеньянский международный аэропорт Сунан впервые после 2019 года.
"Долгие месяцы и годы, пока здесь продолжалась тотальная ковидная изоляция, мы только и делали, что кого-то провожали", – сообщили в ведомстве.
Весь последний год на службе посольства оставались 18 человек.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия намерена развивать отношения с КНДР без оглядки на мнение других стран. По его словам, Северная Корея – сосед России и Москва дорожит отношениями с Пхеньяном.
Белый дом планирует ввести новые ограничения в отношении России и КНДР из-за якобы сотрудничества Москвы и Пхеньяна в военно-технической сфере.
По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирби, между РФ и КНДР значительно продвинулись переговоры по поставкам вооружений.
Кирби добавил, что РФ якобы планирует получить от республики "сырье, которое поможет российскому оборонно-промышленному комплексу", а также "значительный объем" военных средств.
В США признали, что экономика РФ показала свою прочность перед западными санкциями
Читайте также