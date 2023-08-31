КНДР и РФ намерены развивать взаимоуважительные отношения – Песков

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КНДР и Россия продолжат развивать взаимоуважительные отношения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, между Москвой и Пхеньяном осуществляются контакты на различных уровнях.

"Это наш сосед, очень важный сосед в своем регионе. Поэтому эти отношения будут дальше развиваться", – сказал он.

Ранее сообщалось, что Белый дом планирует ввести новые ограничения в отношении России и КНДР из-за якобы сотрудничества Москвы и Пхеньяна в военно-технической сфере. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирби, между РФ и КНДР значительно продвинулись переговоры по поставкам вооружений.

Кирби добавил, что РФ якобы планирует получить от республики "сырье, которое поможет российскому оборонно-промышленному комплексу", а также "значительный объем" военных средств.

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