КНДР провела очередные учения с имитацией тактического ядерного удара

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Северная Корея вновь провела учения по запуску ракет с имитацией тактического ядерного удара. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Были запущены две стратегические крылатые ракеты большой дальности с боеголовками, имитировавшими ядерные. Уточняется, что запуск проводился в ответ на совместные учения США и Южной Кореи.

В ночь на 2 сентября КНДР произвела пуск нескольких крылатых ракет в направлении Желтого моря. Точное количество ракет, их дальность, высота и скорость их полета не уточнялась.

До этого КНДР провела военные учения по нанесению ударов тактическим ядерным оружием с имитацией уничтожения командных пунктов и аэродромов на территории Южной Кореи.

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