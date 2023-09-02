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01:36

В мире

КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря – СМИ

Фото: depositphotos/trekandshoot

Северная Корея произвела пуск нескольких крылатых ракет в направлении Желтого моря. Об этом сообщает издание Yonhap.

Точное количество ракет, их дальность, высота и скорость их полета не уточняется.

В ночь на 31 августа Северная Корея провела военные учения по нанесению ударов тактическим ядерным оружием с имитацией уничтожения командных пунктов и аэродромов на территории Южной Кореи.

До этого в КНДР заявили, что поставки западными странами истребителей F-16 на Украину затянут конфликт и увеличат угрозу ядерной войны.

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