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КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря – СМИ
Фото: depositphotos/trekandshoot
Северная Корея произвела пуск нескольких крылатых ракет в направлении Желтого моря. Об этом сообщает издание Yonhap.
Точное количество ракет, их дальность, высота и скорость их полета не уточняется.
В ночь на 31 августа Северная Корея провела военные учения по нанесению ударов тактическим ядерным оружием с имитацией уничтожения командных пунктов и аэродромов на территории Южной Кореи.
До этого в КНДР заявили, что поставки западными странами истребителей F-16 на Украину затянут конфликт и увеличат угрозу ядерной войны.
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