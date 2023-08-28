В КНДР заявили, что поставки F-16 Киеву могут ввергнуть Европу в ядерную войну

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В КНДР заявили, что поставки западными странами истребителей F-16 на Украину затянут конфликт и увеличат угрозу ядерной войны. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи сообщает "Газета.ру".

Агентство приводит комментарий Института по изучению международных вопросов КНДР, в котором указывается, что европейские страны приняли решение о поставке истребителей Киеву под давлением и на "слепом доверии" к США. Корейские эксперты считают, что это нарушает безопасность в регионе и приводит к затягиванию конфликта.

Такое решение, отмечают в Пхеньяне, является крайней мерой "антироссийских фанатиков", которые смущены непрерывным поражением украинского контрнаступления. КНДР отмечает, что это подчеркивает тот факт, что намерение США и стран Запада нанести России стратегическое поражение на поле боя остается неизменным.

В комментарии указывают на роль Вашингтона, который является зачинщиком поставок боевых самолетов и таким образом блокирует мирное решение конфликта. Пхеньян отмечает, что это может ввергнуть Европу в "пропасть ужасной ядерной войны" и решительно осуждает передачу самолетов Киеву.

Кроме того, в КНДР заявили, что в итоге F-16 закончат свой путь как очередные военные трофеи, которые Россия продемонстрирует на выставке в честь победы.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Норвегии Йонас Гара Стере заявил о планах Осло передать Украине истребители F-16. Политик подчеркнул, что страна уже приняла решение обучать украинских пилотов, а летом объявила о предоставлении Киеву двух норвежских самолетов F-16 для учебных целей.

Пентагон выдвинул Украине ряд условий для согласия на передачу F-16