Правительство Норвегии подтвердило планы передачи Киеву истребителей F-16

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Норвегия передаст Украине истребители F-16. Планы подтвердил премьер-министр страны Йонас Гара Стере.

"Норвегия поддерживает Украину в ее усилиях по созданию современной системы ПВО. Это и важно, и необходимо", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте норвежского правительства.

Политик подчеркнул, что страна уже приняла решение обучать украинских пилотов, а летом объявила о предоставлении Киеву двух норвежских самолетов F-16 для учебных целей. Теперь, продолжил он, Норвегия планирует подарить Украине норвежские истребители F-16.

Отмечается, что дополнительная информация об объемах и сроках поставки появится позже.

О подобном решении Норвегии ранее сообщали СМИ. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявлял, что Нидерланды поставят Украине 42 американских истребителя четвертого поколения F-16 после обучения инженеров и пилотов.

Белый дом одобрил передачу Киеву истребителей F-16 от Дании и Нидерландов 18 августа. Позднее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что обучение пилотов ВСУ на истребителях F-16 началось.

Пентагон выдвинул Украине ряд условий для согласия на передачу F-16