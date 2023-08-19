В Минобороны Украины заявили о начале обучения пилотов на истребителях F-16

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Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что началось обучение пилотов Вооруженных сил Украины на истребителях F-16. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Он отметил, что об окончании учений доложат инструкторы. Они должны будут увидеть восприятие пилотами, инженерами и техниками новых навыков, уточнил министр.

"Этот период подготовки в виде обучения будет потрачен на то, чтобы продолжить проект по пониманию, когда мы будем иметь самолеты непосредственно. А еще главное – сколько", – подчеркнул глава ведомства.

Резников выразил уверенность, что ВСУ начнут применять истребители.

Ранее сообщалось, что Киев получит американские истребители F-16 после завершения подготовки пилотов. Такие планы были формализованы письмом государственного секретаря Энтони Блинкена на текущей неделе. Переучивают украинских летчиков Дания и Нидерланды, однако США остаются интегрированными в данный процесс.

До этого СМИ сообщили, что Белый дом дал согласие на передачу Нидерландами и Данией истребителей F-16 Украине. По информации прессы, госсекретарь США Энтони Блинкен уже отправил своим коллегам письма с соответствующими гарантиями поддержки этого шага со стороны Вашингтона.

Военный эксперт Дмитрий Корнев заявил, что Запад не будет торопиться с поставками самолетов F-16 Украине. По его мнению, даже если поставки истребителей начнутся, то они будут поставляться дозировано – по аналогии с танками Abrams.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва будет расценивать появление у Киева F-16 как угрозу своей ядерной безопасности, так как данные самолеты способны нести соответствующее вооружение. По его словам, ВС РФ не станут разбираться, какие из истребителей оборудованы под доставку ядерного оружия, а какие – нет.

Подготовка украинских летчиков для работы на истребителях F-16 стала затягиваться – СМИ