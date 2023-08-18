В США заявили, что F-16 передадут Киеву после завершения подготовки пилотов

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Киев получит американские истребители F-16 после завершения подготовки пилотов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы США по национальной безопасности Джейка Салливана.

"США будут готовы в консультациях с конгрессом одобрить передачу третьей стороной Украине самолетов F-16", – отметил он.

Салливан подчеркнул, что такие планы были формализованы письмом государственного секретаря Энтони Блинкена на текущей неделе. По его словам, переучивают украинских летчиков Дания и Нидерланды, однако США остаются интегрированными в данный процесс.

До этого СМИ сообщили, что Белый дом дал согласие на передачу Нидерландами и Данией истребителей F-16 Украине. По информации прессы, госсекретарь США Энтони Блинкен уже отправил своим коллегам письма с соответствующими гарантиями поддержки этого шага со стороны Вашингтона.

Ранее военный эксперт Дмитрий Корнев заявил, что Запад не будет торопиться с поставками самолетов F-16 Украине. По его мнению, даже если поставки истребителей начнутся, то они будут поставляться дозировано – по аналогии с танками Abrams.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва будет расценивать появление у Киева F-16 как угрозу своей ядерной безопасности, так как данные самолеты способны нести соответствующее вооружение. По его словам, ВС РФ не станут разбираться, какие из истребителей оборудованы под доставку ядерного оружия, а какие – нет.

Подготовка украинских летчиков для работы на истребителях F-16 стала затягиваться – СМИ