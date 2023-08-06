Украина получила от Чехии симулятор F-16 для обучения летчиков

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Украина получила от Чехии симулятор для обучения летчиков управлению американскими истребителями F-16. Об этом сообщает ТАСС.

"Президенту Украины Владимиру Зеленскому продемонстрировали работу симулятора, переданного Украине Чехией, по подготовке пилотов к работе на самолетах западного образца F-16", – указано в сообщении.

На сайте офиса украинского лидера сообщается, что Зеленский испытал работу комплекса на практике.

Военный эксперт Дмитрий Корнев считает, что Запад не будет торопиться с поставками самолетов F-16 Украине. По его мнению, даже если поставки истребителей начнутся, то они будут поставляться дозировано – по аналогии с танками Abrams.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва будет расценивать появление у Киева F-16 как угрозу своей ядерной безопасности, так как данные самолеты способны нести соответствующее вооружение. По его словам, ВС РФ не станут разбираться, какие из истребителей оборудованы под доставку ядерного оружия, а какие – нет.



Подготовка украинских летчиков для работы на истребителях F-16 стала затягиваться – СМИ