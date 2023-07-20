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20 июля, 19:10

Политика

В ЕС предложили создать спецмеханизм поставок Киеву со сроком действия до 2027 года

Фото: ТАСС/Zuma/Sierakowski

Евросоюз намерен разработать специальный механизм военных поставок Украине со сроком действия до 2027 года. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По словам евродипломата, ежегодный объем военной помощи в рамках такого механизма составит пять миллиардов евро.

"Это в рамках того же инструмента, Европейского фонда мира, но теперь это будет специальная линия", – цитирует его ТАСС.

Ранее Боррель заявил о намерении ЕС начать обучать военных ВСУ на территории Украины. Перенос площадки для мероприятий военных могут организовать в рамках европейской программы обучения. Согласно последним данным, в странах Евросоюза уже обучились 25 тысяч украинских военных.

ЕС потратит еще 20 млрд евро на поставку Украине оружия и боеприпасов

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