Евросоюз может начать готовить военнослужащих ВСУ на Украине – СМИ

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Евросоюз может постепенно перенести на Украину мероприятия по подготовке украинских военнослужащих, сообщает издание DPA со ссылкой на документ с соответствующим предложением главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

По данным издания, Боррель предложил расширить программу подготовки украинских военных с последующим переносом мероприятий на территорию Украины. Как уточнили журналисты, 25 тысяч военнослужащих ВСУ уже завершили тренировочные программы в странах ЕС.

Кроме того, глава евродипломатии порекомендовал потратить еще миллиарды на поставку вооружений и техники Киеву.

Ранее Боррель заявил о необходимости удвоения объема поставок оружия Украине. Дипломат добавил, что главам МИД ЕС пока не удалось согласовать восьмой транш помощи Украине из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро. Однако он планирует дальше работать с участниками ЕС, чтобы добиться утверждения транша.

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