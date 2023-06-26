Боррель заявил о необходимости удвоения поставок оружия Украине из-за событий в РФ

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Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил о необходимости удвоения объема поставок оружия Украине на фоне попытки вооруженного мятежа в РФ. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

"Единственное заключение наших дебатов – ясное: продолжать поддерживать Украину больше чем когда-либо. Увеличивать всю поддержку, удвоить поставки и тренировки, сделать все, чтобы поддержать контрнаступление Украины", – передает ТАСС слова главы дипломатии ЕС.

Боррель добавил, что главам МИД ЕС пока не удалось согласовать восьмой транш помощи Украине из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро. Однако Боррель планирует дальше работать с участниками ЕС, чтобы добиться утверждения транша.

По словам главы дипломатии ЕС, планируется расширить подготовку армии для Вооруженных сил Украины (ВСУ) свыше заявленной цели в 30 тысяч человек, а также ее снабжения. Он уточнил, что в настоящее время Евросоюз обучил 24 тысячи солдат для украинского государства.

Ситуация в РФ стала напряженной после попытки вооруженного мятежа, предпринятой основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Его пресс-служба опубликовала ряд аудиозаписей, в которых он обвинил Вооруженные силы РФ в ударе по тыловым лагерям группы. На этом фоне Пригожин призвал сторонников выступить против военного руководства страны.

В Минобороны РФ эту информацию назвали ложной. В свою очередь, ФСБ России возбудила в отношении Пригожина уголовное дело.

Было принято решение о начале переговоров, которые провел лидер Белоруссии Александр Лукашенко. Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

Впоследствии Пригожин сообщил, что ЧВК разворачивает свои колонны техники и отправляется обратно в полевые лагеря. Представитель Кремля Дмитрий Песков поделился, что уголовное дело в отношении Пригожина будет остановлено.

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