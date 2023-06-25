Блинкен обсудил события в России с главой МИД Украины – Госдеп США

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Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой ситуацию в России. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента.

Уточняется, что во время разговора Блинкен заявил, что поддержка Соединенными Штатами Украины не изменится.

Ранее Энтони Блинкен провел телефонный разговор по этой же теме с главами МИД стран G7 и главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем.

Ситуация в РФ обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Однако Минобороны РФ опровергло эту информацию.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

В свою очередь, Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" разворачивает свои колонны техники и направляется обратно в полевые лагеря.

Бойцы ЧВК "Вагнер" в полном составе покидают территорию у штаба ЮВО