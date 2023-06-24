16:22Политика
Блинкен обсудил с Боррелем и коллегами по G7 ситуацию в России
Фото: AP Photo/Olivier Douliery
Американский госсекретарь Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главами МИД стран G7 и главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем. Они обсудили ситуацию в России, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Госдепа Мэттью Миллера.
Он отметил, что Вашингтон продолжит поддерживать координацию с союзниками и партнерами по мере развития ситуации.
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Минобороны РФ опровергло информацию, заявив, что боевые задачи выполняются на линии соприкосновения с ВСУ в районе спецоперации.
В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в Ростове-на-Дону. Он также заявил об изменении маршрутов муниципального транспорта по центру города.
Голубев сообщил, что дал необходимые поручения администрации Ростова-на-Дону и службам жизнеобеспечения принять меры по сохранению нормального функционирования всех городских систем.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской области и Воронежской области введен режим контртеррористической операции, а также отменили все массовые мероприятия.
Позже Владимир Путин подписал закон, позволяющий задерживать на 30 суток за нарушение режима военного положения. Если нарушение было совершено с использованием транспортного средства, то наряду со штрафом возможна конфискация автомобиля.
Автобусные рейсы из Липецкой области в Воронежскую отменили до особого распоряжения
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