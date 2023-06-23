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23 июня, 21:48

Политика

МО РФ опровергло сообщения о нанесении удара по лагерям ЧВК "Вагнер"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Минобороны России опровергли сведения о нанесении удара по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер". Ведомство опубликовало соответствующее сообщение в своем телеграм-канале.

"Все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией", – сказано в нем.

В ведомстве отметили, что Вооруженные силы РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в районе проведения СВО.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные в ночь на 23 июня уничтожили объекты, где хранились ракеты ВСУ, в том числе поставленные Киеву из-за рубежа. Отмечалось, что групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.

До этого стало известно, что российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов и пункт временной дислокации ВСУ около Щербиновки в ДНР. Также подразделениям ВС РФ удалось поразить самоходную артиллерийскую установку Krab и РЛС AN/TPQ противника.

Военные российской армии нанесли удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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