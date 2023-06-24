В Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия – губернатор

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в Ростове-на-Дону.

Он также заявил об изменении маршрутов муниципального транспорта по центру города. Вместе с тем общественный транспорт продолжает свою работу в городе, как и пригородный транспорт из Азова, Батайска и Аксая.

"Есть временные ограничения на таганрогском, а также на северном направлении из Ростова. Пригородный железнодорожный транспорт работает штатно", – написал Голубев в своем телеграм-канале.

Ранее Василий Голубев сообщил, что дал необходимые поручения администрации Ростова-на-Дону и службам жизнеобеспечения принять меры по сохранению нормального функционирования всех городских систем.

Губернатор Ростовской области также призвал жителей региона по возможности не покидать свои дома.

До этого Минобороны РФ опровергло информацию о якобы ударе войск РФ по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер", о котором заявил основатель компании Евгений Пригожин, призвав сторонников выйти против военного руководства страны.

В отношении Пригожина возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям основателя ЧВК будет дана надлежащая правовая оценка.

Генерал российской армии Сергей Суровикин в своем видеообращении к бойцам ЧВК "Вагнер" призвал их остановиться и подчиниться приказу президента РФ.