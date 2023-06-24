В Подмосковье были усилены меры безопасности – Воробьев

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В Московской области были усилены меры безопасности. На данный момент ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава региона также заявил о проведении антитеррористических мероприятий, в связи с чем возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении.

Воробьев призвал по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона, а также попросил сохранять спокойствие.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в связи с поступающей информацией в столице проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности.

В Москве также был введен дополнительный контроль на дорогах. Кроме того, возможно ограничение проведения массовых мероприятий.

До этого Минобороны РФ опровергло информацию о якобы ударе ВС РФ по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер", о котором заявил основатель компании Евгений Пригожин, призвав сторонников выйти против военного руководства страны.

Следственное управление ФСБ РФ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям основателя ЧВК будет дана надлежащая правовая оценка.