В Липецкой области усилены меры безопасности – губернатор

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что по итогам заседания оперативного штаба было принято решение усилить меры безопасности в регионе. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, особое внимание будет уделено объектам критической инфраструктуры. Помимо этого, Артамонов посоветовал местным жителям отказаться от поездок в южном направлении, в частности, в Воронежскую область.

"Друзья, последние события нас всех взволновали. Но я прошу всех сохранять спокойствие и верить информации только от официальных источников", – сообщил глава Липецкой области.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что правоохранительные органы предпринимают все необходимые действия, чтобы обеспечить безопасность жителей региона.

До этого в МЧС опровергли распространяемую в различных телеграм-каналах информацию о том, что в Ростовской области был введен комендантский час.

В Минобороны РФ опровергли информацию о якобы ударе российских войск по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер", о котором заявил основатель Евгений Пригожин, призвав сторонников выйти против военного руководства страны.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям основателя ЧВК будет дана надлежащая правовая оценка.