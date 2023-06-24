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04:04

Политика

Правоохранители делают все для безопасности жителей Ростовской области – губернатор

Фото: kremlin.ru

Правоохранительные органы предпринимают все необходимые действия, чтобы обеспечить безопасность жителей Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка", – написал глава области в своем телеграм-канале.

Голубев также призвал местных жителей сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома.

Ранее ГУ МЧС России по Ростовской области опровергло распространяемую в Сети информацию о том, что в регионе был введен комендантский час.

До этого Минобороны РФ опровергло информацию о якобы ударе ВС РФ по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер", о котором заявил основатель компании Евгений Пригожин, призвав сторонников выйти против военного руководства страны.

Следственное управление ФСБ РФ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям основателя ЧВК будет дана надлежащая правовая оценка.

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