Генпрокурор РФ доложил Путину о возбуждении дела о попытке вооруженного мятежа – Песков

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба нижней палаты парламента

Генпрокурор РФ Игорь Краснов доложил Владимиру Путину о возбуждении уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Кроме того, Краснов также проинформировал российского президента о законности возбуждения подобного уголовного дела.

Ранее в Минобороны РФ опровергли информацию о якобы ударе российских войск по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер", о котором заявил основатель Евгений Пригожин, призвав сторонников выйти против военного руководства страны. В военном ведомстве также отметили, что боевые задачи выполняются на линии соприкосновения с ВСУ в районе спецоперации.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям основателя ЧВК будет дана надлежащая правовая оценка.

В Минобороны сообщили, что ВСУ, воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, сосредотачивают свои подразделения для наступательных действий на бахмутовском тактическом направлении.