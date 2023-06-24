Пользуясь провокацией Пригожина, ВСУ сосредоточили силы для наступления в зоне СВО – МО РФ

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Воспользовавшись провокацией основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина по дезорганизации обстановки, украинские войска сосредотачивают свои подразделения для наступательных действий на бахмутовском тактическом направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве добавили, что бойцы южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии.

Ранее в Минобороны опровергли информацию о якобы ударе ВС России по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер", о котором заявил Пригожин, призвав сторонников выйти против военного руководства страны. В министерстве отметили, что боевые задачи выполняются на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины в районе спецоперации.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям основателя ЧВК будет дана надлежащая правовая оценка.

Генерал российской армии Сергей Суровикин записал видеообращение к бойцам ЧВК "Вагнер", в котором призвал их остановиться и подчиниться приказу президента РФ.