Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 24 и 25 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:22

Политика

Пользуясь провокацией Пригожина, ВСУ сосредоточили силы для наступления в зоне СВО – МО РФ

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Воспользовавшись провокацией основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина по дезорганизации обстановки, украинские войска сосредотачивают свои подразделения для наступательных действий на бахмутовском тактическом направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве добавили, что бойцы южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии.

Ранее в Минобороны опровергли информацию о якобы ударе ВС России по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер", о котором заявил Пригожин, призвав сторонников выйти против военного руководства страны. В министерстве отметили, что боевые задачи выполняются на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины в районе спецоперации.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям основателя ЧВК будет дана надлежащая правовая оценка.

Генерал российской армии Сергей Суровикин записал видеообращение к бойцам ЧВК "Вагнер", в котором призвал их остановиться и подчиниться приказу президента РФ.

Читайте также

политика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика