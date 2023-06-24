Заявления Пригожина являются призывами к вооруженному гражданскому конфликту – ЦОС ФСБ

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Заявления и действия основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ и "ударом в спину" российским военным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

В ведомстве добавили, что Вооруженные силы РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с украинскими войсками в зоне СВО.

В ФСБ также опровергли информацию о якобы ударах Минобороны РФ по ЧВК "Вагнер".

"Дело по факту призыва к мятежу со стороны Пригожина возбуждено в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации противостояния в РФ", – сообщили в ведомстве.

В ЦОС ФСБ призвали бойцов ЧВК "Вагнер" не выполнять преступные приказы Пригожина и принять меры к его задержанию.

Ранее в Минобороны опровергли информацию о якобы ударе ВС России по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер", о котором заявил Пригожин, призвав сторонников выйти против военного руководства страны. В министерстве отметили, что боевые задачи выполняются на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины в районе спецоперации.

В Генпрокуратуре РФ сообщили, что в отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В ведомстве отметили, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка.