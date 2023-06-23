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23 июня, 22:55

Происшествия

Возбуждено уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу после заявлений Пригожина – НАК

Фото: ТАСС/Лев Бородин

Возбуждено уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу после заявлений основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

"Утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований. В связи с этими заявлениями ФСБ России возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия", – говорится в сообщении НАК, передает ТАСС.

Ранее в Минобороны опровергли информацию о якобы ударе ВС России по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер", о котором заявил Пригожин, призвав сторонников выйти против военного руководства страны. В министерстве отметили, что боевые задачи выполняются на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины в районе спецоперации.

В свою очередь, в Кремле заявили, что Владимир Путин в курсе ситуации вокруг заявления Евгения Пригожина. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, предпринимаются все необходимые меры.

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