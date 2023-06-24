Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Важнейшие столичные объекты были взяты под усиленную охрану, меры безопасности в Москве усилены. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства также уточнил, что в столице по тревоге были подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии.

Ранее в Минобороны опровергли информацию о якобы ударе ВС России по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер", о котором заявил основатель Евгений Пригожин, призвав сторонников выйти против военного руководства страны. В министерстве отметили, что боевые задачи выполняются на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины в районе спецоперации.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям основателя ЧВК будет дана надлежащая правовая оценка.

Генерал российской армии Сергей Суровикин в своем видеообращении к бойцам ЧВК "Вагнер" призвал их остановиться и подчиниться приказу президента РФ.