Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 24 и 25 июня

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02:11

Происшествия

В Москве усилены меры безопасности – СМИ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Важнейшие столичные объекты были взяты под усиленную охрану, меры безопасности в Москве усилены. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства также уточнил, что в столице по тревоге были подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии.

Ранее в Минобороны опровергли информацию о якобы ударе ВС России по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер", о котором заявил основатель Евгений Пригожин, призвав сторонников выйти против военного руководства страны. В министерстве отметили, что боевые задачи выполняются на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины в районе спецоперации.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям основателя ЧВК будет дана надлежащая правовая оценка.

Генерал российской армии Сергей Суровикин в своем видеообращении к бойцам ЧВК "Вагнер" призвал их остановиться и подчиниться приказу президента РФ.

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происшествия
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