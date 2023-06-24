Собянин сообщил об усилении мер безопасности в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сергей Собянин сообщил, что в связи с поступающей информацией в столице усилили меры безопасности. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в рамках антитеррористические мероприятий в городе введен дополнительный контроль на дорогах. Кроме того, возможно ограничение проведения массовых мероприятий.

"Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам", – обратился к горожанам Собянин.

Ранее СМИ сообщали об усилении мер безопасности в Москве, а также о том, что важнейшие столичные объекты были взяты под усиленную охрану.

До этого в Минобороны опровергли информацию о якобы ударе ВС России по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер", о котором заявил основатель Евгений Пригожин, призвав сторонников выйти против военного руководства страны.

Следственное управление ФСБ РФ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям основателя ЧВК будет дана надлежащая правовая оценка.

Генерал российской армии Сергей Суровикин в своем видеообращении к бойцам ЧВК "Вагнер" призвал их остановиться и подчиниться приказу президента РФ.