06:09Мэр Москвы
Собянин сообщил об усилении мер безопасности в Москве
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Сергей Собянин сообщил, что в связи с поступающей информацией в столице усилили меры безопасности. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
По словам мэра, в рамках антитеррористические мероприятий в городе введен дополнительный контроль на дорогах. Кроме того, возможно ограничение проведения массовых мероприятий.
"Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам", – обратился к горожанам Собянин.
Ранее СМИ сообщали об усилении мер безопасности в Москве, а также о том, что важнейшие столичные объекты были взяты под усиленную охрану.
До этого в Минобороны опровергли информацию о якобы ударе ВС России по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер", о котором заявил основатель Евгений Пригожин, призвав сторонников выйти против военного руководства страны.
Следственное управление ФСБ РФ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям основателя ЧВК будет дана надлежащая правовая оценка.
Генерал российской армии Сергей Суровикин в своем видеообращении к бойцам ЧВК "Вагнер" призвал их остановиться и подчиниться приказу президента РФ.
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