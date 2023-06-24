Власти Воронежской области заявили о движении военной техники по трассе М-4 "Дон"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По федеральной трассе М-4 "Дон" движется колонна военной техники. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства Воронежской области.

Власти призвали жителей региона временно не пользоваться этой дорогой.

"Ситуация находится под контролем. Силовые структуры региона проводят все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жителей области", – говорится в сообщении местного правительства.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил об усилении мер безопасности в регионе. Он также посоветовал местным жителям отказаться от поездок в южном направлении, в частности, в Воронежскую область.

До этого Минобороны РФ опровергло информацию о якобы ударе ВС РФ по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер", о котором заявил основатель компании Евгений Пригожин, призвав сторонников выйти против военного руководства страны.

Следственное управление ФСБ РФ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям основателя ЧВК будет дана надлежащая правовая оценка.

Генерал российской армии Сергей Суровикин записал видеообращение к бойцам ЧВК "Вагнер", в котором призвал их остановиться и подчиниться приказу президента РФ.