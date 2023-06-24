Силовики круглосуточно докладывают Путину о мерах в связи с попыткой мятежа – Песков

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Министерство обороны России, ФСБ, МВД и Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают Владимиру Путину о принимаемых мерах в связи с попыткой вооруженного мятежа. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

В частности, ранее сообщалось, что Генпрокурор РФ Игорь Краснов доложил Путину о возбуждении уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа.

До этого Минобороны РФ опровергло информацию о якобы ударе ВС РФ по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер", о котором заявил основатель Евгений Пригожин, призвав сторонников выйти против военного руководства страны.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям основателя ЧВК будет дана надлежащая правовая оценка.

Генерал российской армии Сергей Суровикин записал видеообращение к бойцам ЧВК "Вагнер", в котором призвал их остановиться и подчиниться приказу президента РФ.