Губернатор Ростовской области призвал местных жителей не покидать свои дома

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей региона по возможности не покидать свои дома. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Он также попросил воздержаться от поездок в центр Ростова.

Ранее Василий Голубев сообщил, что правоохранительные органы предпринимают все необходимые действия, чтобы обеспечить безопасность жителей Ростовской области.

До этого ГУ МЧС России по Ростовской области опровергло распространяемую в Сети информацию о том, что в регионе был введен комендантский час.

Минобороны РФ опровергло информацию о якобы ударе российских войск по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер", о котором заявил основатель компании Евгений Пригожин, призвав сторонников выйти против военного руководства страны.

В отношении Пригожина возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям основателя ЧВК будет дана надлежащая правовая оценка.