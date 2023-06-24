Путин подписал закон об аресте на 30 суток за нарушение режима военного положения

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Владимир Путин подписал закон, позволяющий задерживать на 30 суток за нарушение режима военного положения. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

За такое нарушение гражданам теперь грозит административный штраф в размере от 500 до 1000 рублей или арест на срок до 30 суток. Должностным лицам грозит штраф от одной до двух тысяч рублей или арест на тот же срок.

Если нарушение было совершено с использованием транспортного средства, то наряду со штрафом возможна конфискация автомобиля.

20 июня Госдума в третьем чтении приняла законопроект о штрафах и административном аресте за нарушение режима военного положения. Данная инициатива была внесена в Госдуму в октябре 2021 года государственным собранием Башкирии. Она вводит в Кодекс РФ об административных нарушениях новую статью о нарушении режима военного положения.

20 июня Госдума также приняла закон, который разрешает судимым и ограниченно годным к военной службе гражданам заключать контракт с ВС РФ во время мобилизации или в период военного положения. Исключение составят только те, кто был судим за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также шпионаж, захват заложников и экстремистские преступления.

