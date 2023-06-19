Володин предложил уехавшим после начала СВО россиянам вернуться, пока не поздно

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Больше половины уехавших после начала СВО россиян вернулись в РФ, а те, кто остаются за рубежом, еще могут вернуться, пока такая возможность не пропала. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Чужбина Родиной не станет. Более половины граждан РФ <...> уже вернулись в Россию. Этот процесс продолжается", – рассказал парламентарий.

Причины для возвращения у всех были разные, отметил он: одни поняли, что их настоящий дом – Россия, другим захотелось прежнего комфорта, а третьи осознали русофобскую политику Запада. По его словам, многие россияне за рубежом столкнулись с плохим к себе отношением, травлей своих детей, невозможностью найти работу.

Володин напомнил слова президента Чехии Петра Павела, который недавно предложил живущих за пределами РФ россиян отправлять в концлагеря.

"После таких слов нашим гражданам <...> необходимо задуматься, куда они поехали, что нашли и что их ждет. <...> Правильно наконец включить голову: сегодня есть возможность вернуться, завтра при той истерии, которая нагнетается в Западной Европе, может ее уже не быть", – подытожил председатель Госдумы.

О том, что больше половины уехавших Россиян вернулись в РФ, недавно в ходе ПМЭФ сообщил Владимир Путин. При этом он отметил, что не имеет ничего против того, чтобы граждане страны жили или работали за рубежом.

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