Работающие из-за рубежа сотрудники есть в каждой одиннадцатой компании РФ

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Сотрудники, работающие дистанционно из-за рубежа, есть в 9% российских компаний. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Участие в опросе компании приняли представители тысячи компаний из всех регионов России.

Работники, находящиеся как в стране, так и за ее пределами, присутствуют сегодня в 36% российских организаций. При этом в двух из трех таких компаний число трудоустроенным подобных образом составляет менее 10% от всего штата.

Чаще всего на удаленке в России и за рубежом работают IT-специалисты и дизайнеры, сообщили аналитики.

Ранее стало известно, что только 30% человек не отвлекаются, работая в дистанционном формате. Аналитики выяснили, что 42% тех, кто работает удаленно, выходят в течение рабочего дня в магазин, 31% может уехать из дома по делам, треть смотрит фильмы и читает книги. С животными в рабочее время гуляют 9% опрошенных, 6% отвлекаются на игры.

