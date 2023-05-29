Лишь 30% россиян не отвлекаются от работы на удаленке

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Только 30% россиян не занимаются другими делами при работе из дома. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опрос сервиса Budu и платформы hh.ru.

Исследование показало, что 42% тех, кто работает удаленно, выходят в течение рабочего дня в магазин, 31% может уехать из дома по делам, треть смотрит фильмы и читает книги. С животными в рабочее время гуляют 9% опрошенных, 6% отвлекаются на игры.

Как отмечают аналитики, за покупками чаще всего отправляются работники сферы маркетинга и PR (56%) и IT (55%), читают 45% консультантов. Меньше всего занимаются сторонними делами продажники (55%) и бухгалтеры (39%).

Клинический психолог сервиса Budu Алевтина Кузьмина рассказала, что необходимо обозначить границы, если дома есть кто-то, кроме работающего, и оборудовать рабочее место, это поможет меньше отвлекаться. Также, по словам Кузьминой, необходимо составлять график личных и рабочих дел.



"Особенно эффективно использование такого опорного материала в состоянии утомления. Когда мозг устает, он сам себе часто упрощает расписание, отказываясь от каких-то задач. Также мозгу проще воспринимать письменный формат списков дел", – уточнила она.

Не стоит забывать про отдых, но перерывы нужно планировать заранее, чтобы 15 минут не перетекли в час, подчеркнула психолог.

В феврале этого года число желающих работать удаленно выросло на 79% за год. Наибольший интерес к дистанционной работе был замечен в категориях "IT, интернет, телеком" (39%) и "Маркетинг, реклама, PR" (38%).

В марте 2023 года сотрудников "Яндекса" перевели на гибридный режим работы. Специалистам нужно будет появляться в офисе два-три раза в неделю. Уточняется, что работники могут выбирать для себя любой офис на территории РФ, а также в Казахстане, Армении, Сербии и Турции. В отдельных случаях сотрудникам разрешат перейти на удаленный режим работы.