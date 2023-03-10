Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сотрудников "Яндекса" перевели на гибридный режим работы. Специалистам нужно будет появляться в офисе два-три раза в неделю.

"Как мы говорили ранее, гибридный режим станет основным для всех сотрудников "Яндекса". Из офиса нужно будет работать два-три дня в неделю", – рассказали ТАСС в компании.

Кроме того, уточняется, что работники могут выбирать для себя любой офис на территории РФ, а также в Казахстане, Армении, Сербии и Турции. В отдельных случаях сотрудникам "Яндекса" разрешат перейти на удаленный режим работы.

В феврале 2023 года поиск работы с удаленным режимом вырос на 79%. Согласно данным опроса, наибольший интерес к дистанционной работе был замечен в таких категориях, как "IT, интернет, телеком" (39%) и "Маркетинг, реклама, PR" (38%).

Также соискатели откликались на вакансии из категории "Банки, инвестиции" (27%). В топ вошли и такие профессии, как "Бухгалтерия, финансы" (17%).



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