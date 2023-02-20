ГД предложила запретить удаленку для IT-специалистов, обслуживающих ГИС и КИИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В России хотят ввести ограничения на удаленную работу некоторых IT-специалистов. Соответствующий проект постановления Госдумы был опубликован в электронной думской базе.

Парламентарии призвали вернуться к обсуждению данного вопроса.

"Проработать вопрос о запрете удаленной работы для IT-специалистов, выехавших за пределы РФ после начала спецоперации, связанной с разработкой, внедрением и администрированием государственных информационных систем (ГИС), информационных систем объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), а также с оборотом персональных данных", – отмечается в материале.

Уточняется, что к ГИС относятся:

единый портал государственных услуг (ЕПГУ);

единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА);

единая информационная система в сфере закупок и другие.

здравоохранения;

науки;

транспорта;

связи;

энергетики;

финансового рынка;

топливно-энергетического комплекса;

атомной энергии;

оборонной и ракетно-космической промышленности;

горнодобывающей промышленности;

металлургической и химической промышленности.

К объектам КИИ обычно относят информационные системы и сети, функционирующие в сферах:Кроме того, сюда также входят юрлица и ИП, которые обеспечивают взаимодействие этих систем.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев отметил, что вопрос о запрете удаленной работы для уехавших из России IT-специалистов ставить преждевременно. Он пояснил, что такие меры могут привести к тому, что специалисты начнут устраиваться в зарубежные компании. При этом Шадаев уточнил, что за рубежом находятся около 100 тысяч экспертов.

В свою очередь, в Совфеде призвали запретить удаленку для компаний, работающих с персональными данными. Председатель Валентина Матвиенко поддержала идею ограничения удаленной работы для налоговых нерезидентов, но предложила подойти к ее реализации с предельной аккуратностью.



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