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20 февраля, 21:40

Общество

ГД предложила запретить удаленку для IT-специалистов, обслуживающих ГИС и КИИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В России хотят ввести ограничения на удаленную работу некоторых IT-специалистов. Соответствующий проект постановления Госдумы был опубликован в электронной думской базе.

Парламентарии призвали вернуться к обсуждению данного вопроса.

"Проработать вопрос о запрете удаленной работы для IT-специалистов, выехавших за пределы РФ после начала спецоперации, связанной с разработкой, внедрением и администрированием государственных информационных систем (ГИС), информационных систем объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), а также с оборотом персональных данных", – отмечается в материале.

Уточняется, что к ГИС относятся:

  • единый портал государственных услуг (ЕПГУ);
  • единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА);
  • единая информационная система в сфере закупок и другие.

К объектам КИИ обычно относят информационные системы и сети, функционирующие в сферах:

  • здравоохранения;
  • науки;
  • транспорта;
  • связи;
  • энергетики;
  • финансового рынка;
  • топливно-энергетического комплекса;
  • атомной энергии;
  • оборонной и ракетно-космической промышленности;
  • горнодобывающей промышленности;
  • металлургической и химической промышленности.

Кроме того, сюда также входят юрлица и ИП, которые обеспечивают взаимодействие этих систем.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев отметил, что вопрос о запрете удаленной работы для уехавших из России IT-специалистов ставить преждевременно. Он пояснил, что такие меры могут привести к тому, что специалисты начнут устраиваться в зарубежные компании. При этом Шадаев уточнил, что за рубежом находятся около 100 тысяч экспертов.

В свою очередь, в Совфеде призвали запретить удаленку для компаний, работающих с персональными данными. Председатель Валентина Матвиенко поддержала идею ограничения удаленной работы для налоговых нерезидентов, но предложила подойти к ее реализации с предельной аккуратностью.

Минцифры РФ начало принимать заявки на отсрочку от призыва для IТ-специалистов

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