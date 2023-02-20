20 февраля, 21:40Общество
ГД предложила запретить удаленку для IT-специалистов, обслуживающих ГИС и КИИ
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В России хотят ввести ограничения на удаленную работу некоторых IT-специалистов. Соответствующий проект постановления Госдумы был опубликован в электронной думской базе.
Парламентарии призвали вернуться к обсуждению данного вопроса.
"Проработать вопрос о запрете удаленной работы для IT-специалистов, выехавших за пределы РФ после начала спецоперации, связанной с разработкой, внедрением и администрированием государственных информационных систем (ГИС), информационных систем объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), а также с оборотом персональных данных", – отмечается в материале.
Уточняется, что к ГИС относятся:
- единый портал государственных услуг (ЕПГУ);
- единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА);
- единая информационная система в сфере закупок и другие.
К объектам КИИ обычно относят информационные системы и сети, функционирующие в сферах:
- здравоохранения;
- науки;
- транспорта;
- связи;
- энергетики;
- финансового рынка;
- топливно-энергетического комплекса;
- атомной энергии;
- оборонной и ракетно-космической промышленности;
- горнодобывающей промышленности;
- металлургической и химической промышленности.
Кроме того, сюда также входят юрлица и ИП, которые обеспечивают взаимодействие этих систем.
Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев отметил, что вопрос о запрете удаленной работы для уехавших из России IT-специалистов ставить преждевременно. Он пояснил, что такие меры могут привести к тому, что специалисты начнут устраиваться в зарубежные компании. При этом Шадаев уточнил, что за рубежом находятся около 100 тысяч экспертов.
В свою очередь, в Совфеде призвали запретить удаленку для компаний, работающих с персональными данными. Председатель Валентина Матвиенко поддержала идею ограничения удаленной работы для налоговых нерезидентов, но предложила подойти к ее реализации с предельной аккуратностью.
Минцифры РФ начало принимать заявки на отсрочку от призыва для IТ-специалистов
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!