VK прокомментировал информацию об увольнении сотрудников, работающих из-за рубежа

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

VK не планирует увольнять сотрудников, которые покинули Россию и в настоящий момент работают из-за рубежа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в компании.

Он отметил, что в других IT-компаниях, банках и госучреждениях сотрудники, которые имеют доступ к критическим данным, работают исключительно из офиса. Однако VK не собирается увольнять работников, находящихся за рубежом в связи с дефицитом IT-специалистов на рынке.

В пресс-службе компании также подтвердили, что часть сотрудников VK работает в гибридном формате. При этом некоторые работники обязаны большую часть времени проводить в офисе.

Ранее в Совфеде призвали запретить удаленку для компаний, работающих с персональными данными. Председатель Валентина Матвиенко поддержала идею ограничения удаленной работы для налоговых нерезидентов, но предложила подойти к ее реализации с предельной аккуратностью.

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